La DGGN publie des statistiques sur la migration irrÃ©guliÃ¨re en Tunisie

La DGGN publie des statistiques sur la migration irrégulière en Tunisie

La Direction générale de la Garde nationale a publié ce dimanche les statistiques sur le phénomène de la migration irrégulière du 1er janvier au 30 avril 2024 par rapport à la même période de l’année 2023.

1. Opérations de traversée maritime avortées :

– Période 2023 : 756 opérations.

– Période 2024 : 751 opérations.

* Nombre de migrants empêchés, secourus et sauvés en mer :

– Période 2023 : 17 576 migrants.

– Période 2024 : 21 545 migrants.

2. Opérations de traversée terrestre avortées :

– Période 2023 : 686 opérations.

– Période 2024 : 1 967 opérations.

* Nombre de migrants empêchés de s’infiltrer vers le territoire tunisien :

– Période 2023 : 5 256 migrants.

– Période 2024 : 21 462 migrants.

3. Les parties impliquées dans l’organisation des opérations de traversée terrestre et maritime :

– Période 2023 : Arrestation de 203 organisateurs et intermédiaires ainsi que 121 personnes recherchées.

– Période 2024 : Arrestation de 529 organisateurs et intermédiaires ainsi que 261 personnes recherchées.

4. Corps humains récupérés :

– Période 2023 : Récupération de 572 corps humains, dont 18 Tunisiens.

– Période 2024 : Récupération de 291 corps humains, dont 04 Tunisiens.

