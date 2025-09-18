La Douane tunisienne déjoue une tentative de trafic de drogue au port de la Goulette

18-09-2025

Les agents de la douane au port de la Goulette Nord ont intercepté, mercredi 17 septembre 2025, une tentative de contrebande de 15 plaques de résine de cannabis, pesant au total 1,474 kg.

La marchandise illicite était dissimulée dans les bagages d’un passager en provenance du port de Rome. L’opération a été menée grâce à l’intervention conjointe de la brigade cynophile et de l’unité de contrôle par scanner, qui ont détecté des anomalies dans les effets du voyageur.

Après fouille minutieuse, les stupéfiants ont été saisis et le dossier a été transmis aux services sécuritaires spécialisés, sur instruction du parquet, pour la poursuite de l’enquête.

Depuis le début de l’année 2025, la douane du port de la Goulette Nord a saisi plus de 46,5 kg de drogues diverses, dont du cannabis et de la cocaïne, ainsi qu’environ 390 000 comprimés psychotropes.

Gnetnews

Fil d'actualités

Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mis

18-09-2025

Agriculture : La Tunisie a récolté 12 millions de quintaux de cér

18-09-2025

Transport aérien : Le ministre du Transport appelle à renforcer la

18-09-2025

OMS : Les hôpitaux de Gaza au bord de l’effondrement

18-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Logement social : le ministère de l’Équipement intensifie la mise en œuvre

18-09-2025

Agriculture : La Tunisie a récolté 12 millions de quintaux de céréales lors

18-09-2025

Transport aérien : Le ministre du Transport appelle à renforcer la préparatio

18-09-2025

OMS : Les hôpitaux de Gaza au bord de l’effondrement

18-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025