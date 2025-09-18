La Douane tunisienne déjoue une tentative de trafic de drogue au port de la Goulette

Les agents de la douane au port de la Goulette Nord ont intercepté, mercredi 17 septembre 2025, une tentative de contrebande de 15 plaques de résine de cannabis, pesant au total 1,474 kg.

La marchandise illicite était dissimulée dans les bagages d’un passager en provenance du port de Rome. L’opération a été menée grâce à l’intervention conjointe de la brigade cynophile et de l’unité de contrôle par scanner, qui ont détecté des anomalies dans les effets du voyageur.

Après fouille minutieuse, les stupéfiants ont été saisis et le dossier a été transmis aux services sécuritaires spécialisés, sur instruction du parquet, pour la poursuite de l’enquête.

Depuis le début de l’année 2025, la douane du port de la Goulette Nord a saisi plus de 46,5 kg de drogues diverses, dont du cannabis et de la cocaïne, ainsi qu’environ 390 000 comprimés psychotropes.

Gnetnews