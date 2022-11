La Fédération générale du transport organisera une marche de protestation le 30 novembre

Une marche de protestation sera organisée par la Fédération générale du transport relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). Elle a pour but de défendre les acquis du secteur du transport.

Ils appellent également les autorités à satisfaire les revendications des agents. Celles-ci concernent figurent notamment l’octroi d’une prime de suivi des services et de sécurité dans le secteur et l mise en application des conventions signées entre le ministère du transport, la présidence du gouvernement et le syndicat datant depuis plus de deux ans.

Gnetnews