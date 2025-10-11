La FIFA envisage de décaler le Mondial 2034

11-10-2025

La FIFA envisage actuellement de décaler la Coupe du Monde 2034, qui sera organisée par l’Arabie Saoudite, de plusieurs mois afin d’éviter les fortes chaleurs estivales dans la région.

Plutôt que de programmer le tournoi en début d’année 2034, une réflexion est en cours pour organiser la compétition durant les mois de janvier et février 2035.

Ce décalage permettrait également d’éviter que la Coupe du Monde se déroule pendant le mois sacré du Ramadan, qui aura lieu en novembre et décembre 2034.

