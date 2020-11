La figurine de l’enfant suspendu enlevée du parc de la Soukra (Commune)

La Commune de la Soukra annonce la suppression de la figurine de « l’enfant pendu » qui était installée au parc de la Soukra, loué à un investisseur privé, par le ministère de l’Intérieur.

La municipalité annonce ce mardi 10 novembre dans un communiqué que la maire s’était rendue lundi, sur les lieux, accompagnée d’un délégué de la protection de l’enfance de l’Ariana, et des responsables de la région, et ont constaté ladite figurine, en présence d’un représentant juridique, et du gestionnaire de la société Carrousel, locatrice du parc.

Le parquet a été informé de cette affaire et « ce spectacle horrible de l’enfant suspendu a été enlevé avant que la délégation ne quitte les lieux », selon la même source.

