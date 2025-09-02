La Fondation Fidaa annonce le versement de bourses pour l’année scolaire 2025-2026

02-09-2025

La Fondation Fidaa a fait savoir qu’elle entamera le versement des bourses scolaires, universitaires et de formation professionnelle pour l’année 2025-2026, destinées aux enfants des martyrs et des victimes d’attentats terroristes issus des institutions militaires et sécuritaires.

Ces aides concernent également les enfants des martyrs et blessés de la Révolution, dont les noms figurent au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), ainsi que ceux des militaires, agents de la sûreté nationale et douaniers victimes d’attaques terroristes ayant subi une incapacité physique égale ou supérieure à 15 %.

La Fondation précise que les ayants droit devront déposer leurs dossiers du 1er au 10 septembre pour les élèves, et du 1er septembre au 10 octobre pour les étudiants et stagiaires de la formation professionnelle.

Les dossiers peuvent être remis directement ou envoyés par voie postale au siège de la Fondation, situé 62, rue Salah Ben Youssef – Manar II, Tunis.

