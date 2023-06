La Garde nationale tunisienne déjoue des tentatives de migration clandestine en mer

Le porte-parole officiel de la Direction générale de la Garde nationale a annoncé, dans un communiqué publié le vendredi 23 juin 2023, que les unités maritimes du centre ont réussi à contrecarrer cinq tentatives de migration clandestine les 20 et 21 juin, sauvant ainsi la vie de 211 migrants. De plus, le 22 juin, huit autres migrants ont été interceptés dans la région.

Ces opérations ont été menées au large des côtes de Sfax et de Mahdia, et la majorité des migrants secourus sont d’origine subsaharienne. Les autorités ont saisi le navire et ont engagé les procédures légales à l’encontre des contrevenants.

Avec le retour des conditions météorologiques favorables, les flux migratoires s’intensifient. Il est désormais quotidien de voir des migrants être interceptés au large des côtes tunisiennes, mettant ainsi en évidence les défis persistants liés à la migration clandestine.

Gnetnews