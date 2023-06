La Tunisie face Ã  la montÃ©e des violences et des fÃ©minicides…vulnÃ©rabilitÃ©s, vide spirituel et normatif parmi les causes

La Tunisie face à la montée des violences et des féminicides…vulnérabilités, vide spirituel et normatif parmi les causes

La semaine dernière à Sfax un jeune a tué ses parents et sa petite soeur avec la complicité de son ami. Quelques jours plus tard, à Nefza une mère de famille a été assassinée par son propre fils qui l’a ensuite enterré dans le jardin et a tenté de poignarder son père. Ajouter à cela les onze femmes tuées par leur conjoint depuis janvier dernier, contre quinze sur l’ensemble de l’année 2022.

La Tunisie fait face à une préoccupation croissante concernant la violence qui semble prendre de l’ampleur dans diverses formes, allant des meurtres aux féminicides en passant par les violences urbaines. Bien que les statistiques officielles ne soient pas disponibles, Mohamed Jouili soulève des points cruciaux sur les causes profondes de cette violence émergente.

Un vide spirituel, culturel et normatif

Dans une interview accordée à GnetNews, Mohamed Jouili met en évidence plusieurs facteurs qui contribuent à cette tendance préoccupante. Il souligne tout d’abord que la durée entre l’élément déclencheur et le passage à l’acte est devenue extrêmement courte. Cela signifie que les individus sont de plus en plus enclins à agir impulsivement, sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences de leurs actes.

De plus, les causes des conflits se sont banalisées, devenant de plus en plus futiles. « Des disputes mineures peuvent maintenant dégénérer en violence extrême », souligne le sociologue. Les mécanismes sociaux qui autrefois servaient d’amortisseurs ont pratiquement disparu, laissant place à des réactions rapides et violentes.

Par ailleurs, dans le contexte actuel, la mort est devenue plus accessible que jamais grâce à la diffusion rapide d’images et de vidéos choquantes via les réseaux sociaux. Les moments de crise, de perte de repères et d’institutions sociales affaiblies sont des facteurs propices à l’émergence de la violence, explique Mohamed Jouili.

Le sociologue soutient que cette violence est liée à une guerre de classes économiques, sociales et symboliques. » Les individus se trouvent en quête d’identité et de normes de positionnement dans la société. Cette quête rend les gens de plus en plus fragiles et vulnérables, conduisant à des réactions violentes et impulsives », nous dit-il.

La gestion des émotions joue un rôle crucial dans l’escalade de la violence, précise-t-il. Le vide spirituel, culturel et normatif qui prévaut aggrave encore la situation, privant les individus de repères solides et de soutien.

L’absence d’un Etat fort contribue à la hausse de la violence

Mohamed Jouili souligne également le rôle défaillant des institutions d’accompagnement, telles que l’école, qui ne remplissent plus leur mission de transmettre une culture générale et d’assurer un contrôle social adéquat. Cette défaillance crée un climat d’incertitude et d’imprévisibilité, contribuant à la montée de la violence.

En l’absence d’un État fort, la violence trouve également ses racines. Avant 2011, l’appareil sécuritaire fort contribuait à maintenir la violence extrême sous contrôle. Aujourd’hui, les individus se retrouvent sans repères ni figures d’autorité sur lesquelles s’appuyer pour retrouver leur équilibre.

La violence en Tunisie est un phénomène complexe et multifactoriel, résultant de l’interaction de facteurs sociaux, économiques, culturels et politiques. La crise économique persistante, le chômage élevé et l’inégalité croissante contribuent à l’instabilité sociale et au désespoir chez de nombreux individus, créant ainsi un terreau fertile pour la violence.

La consommation de drogue peut mener à la violence

La prise de drogue est un autre facteur préoccupant lié à la hausse de la violence en Tunisie. La consommation de substances illicites, comme les drogues synthétiques et les stupéfiants, a connu une augmentation significative ces dernières années.

Cette tendance s’explique, en partie, par le trafic de drogue et la facilité d’accès à ces substances. La consommation de drogue altère la perception, les émotions et le jugement, ce qui peut conduire à des comportements agressifs et violents.

Les individus sous l’influence de drogue sont plus enclins à réagir de manière impulsive et à recourir à la violence pour régler des conflits ou obtenir ce qu’ils désirent. La combinaison de la consommation de drogue, de l’instabilité sociale et de la fragilité des institutions crée un environnement propice à la violence.

Il est crucial de prendre des mesures urgentes pour s’attaquer à ce problème. Cela inclut la mise en place de politiques publiques visant à renforcer les institutions d’accompagnement telles que l’école, à promouvoir l’éducation et la formation et à créer des opportunités économiques pour les jeunes. Une action concertée de la part de la société et des autorités est nécessaire pour inverser cette tendance et garantir un avenir plus sûr et pacifique pour tous.

Wissal Ayadi