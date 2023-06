La Hongrie se dit prête à accueillir des Tunisiens pour travailler sur son sol

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a eu, le mercredi 21 juin, au deuxième jour de sa visite de travail à Budapest, un entretien en tête-à-tête, avec son homologue hongrois, Peter Szijjártó, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce, suivi d’une séance de travail élargie en présence des délégations des deux pays et ce dans le cadre des travaux de la cinquième session de la Commission économique mixte tuniso-hongroise, qui se tient pour la première fois au niveau des Ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Au cours de cette séance, ils ont passé en revue l’état des relations bilatérales, leurs perspectives et les moyens de les développer dans des domaines prioritaires pour les deux pays, ainsi que des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux ministres ont souligné la richesse et la diversité des domaines de coopération notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la gestion des ressources hydrauliques, des TIC, de l’économie verte, du tourisme, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils ont réitéré, à cette occasion, leur conviction du potentiel de développer davantage les relations bilatérales, compte tenu des opportunités de coopération prometteuses, de la confiance et des intérêts mutuels existants entre les deux pays, rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ammar a mis en exergue la volonté des autorités hongroises d’accompagner la Tunisie dans ses efforts pour faire face aux répercussions de la crise alimentaire et énergétique dans le monde, au changement climatique et à ses effets négatifs sur l’économie tunisienne.

Il a également exprimé son appréciation quant à la réponse positive des autorités hongroises à la possibilité d’affecter des compétences tunisiennes pour travailler dans les secteurs économiques hongrois qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre, et ce dans un cadre organisé et dont les mécanismes seront fixés par des experts des deux pays.

Les deux ministres ont, par ailleurs, exprimé leur volonté commune d’établir une coopération fructueuse dans le domaine des transports ferroviaires et des mines.

Les travaux de la 5ème Commission mixte économique tuniso-hongroises se sont déroulés dans une atmosphère positive et sereine. Ils ont abouti à la signature du procès-verbal et de deux mémorandums d’accord de coopération dans le domaine de l’agriculture et des archives.

Peter Szijjártó a, pour sa part, répondu favorablement, à la proposition tunisienne de porter le nombre de bourses pour les étudiants tunisiens de 200 à 250, à partir de la prochaine rentrée universitaire.

Les deux ministres se sont arrêtés, lors d’une conférence de presse conjointe, aux résultats les plus saillants de la cinquième session de la Commission mixte économique et la position des deux pays sur certaines questions d’intérêt commun.

Les entretiens tuniso-hongrois se sont conclus par l’organisation d’un déjeuner de travail offert par le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce en l’honneur de Nabil Ammar et la délégation qui l’accompagne.