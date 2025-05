La Kasbah prépare la saison estivale et le retour de la diaspora

La Cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé ce mardi un conseil ministériel restreint au Palais de la Kasbah, consacré à l’amélioration de la qualité des services publics dans les domaines du transport aérien, maritime et terrestre, ainsi que des services administratifs, numériques et douaniers.

Ce conseil s’inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Kaïs Saïed, qui appelle à optimiser les conditions de transport et à faciliter les procédures dans les ports, les aéroports et les points frontaliers, en particulier à l’approche de la saison estivale et du retour des Tunisiens résidant à l’étranger.

Priorité à la diaspora tunisienne

Les échanges ont porté sur les mesures déjà engagées par les ministères et structures publiques pour garantir un accueil optimal aux voyageurs, notamment les membres de la diaspora. Parmi les principales décisions figurent :

-Alignement des avantages de change entre résidents et non-résidents tunisiens : les Tunisiens de l’étranger pourront acheter et vendre des biens immobiliers, des parts sociales, des actions ou des fonds de commerce, contracter des emprunts en dinar tunisien et ouvrir des comptes dans différentes devises, sans obligation de déclaration en cas de retour définitif.

-Offre promotionnelle spéciale de la compagnie Tunisair : billets à tarif réduit pour les achats anticipés, franchise bagages élargie (32 kg au lieu de 23 kg), gratuité des modifications de réservation avant le départ et remise de 50 % sur les frais de service dans les agences Tunisair.

Tarifs solidaires pour les familles à faible revenu

Pour la première fois, l’État prend en charge des réductions exceptionnelles pour les familles tunisiennes à revenus modestes :

-4 000 personnes et 1 300 véhicules bénéficieront d’un tarif réduit sur les traversées maritimes Tunis-Europe aller-retour avec la compagnie tunisienne de navigation (CTN).

-10 000 billets aériens à prix préférentiel (60 % du tarif de base) seront mis à disposition par Tunisair.

-Des tarifs spécifiques pour la haute saison prenant en compte la composition familiale, le paiement en plusieurs fois et la date de départ seront appliqués par la CTN (à partir de 1 372 € sur la ligne Marseille et 1 199 € sur la ligne Gênes).

Accélération de la numérisation des services

Le gouvernement mise aussi sur la transformation numérique pour faciliter les démarches :

-Lancement en 2025 de la plateforme e-Consulat, avec 37 services consulaires en ligne et un système de rendez-vous à distance, couvrant 21 représentations diplomatiques.

-Possibilité pour tout Tunisien de renouveler son passeport dans n’importe quelle consulat, indépendamment du pays de résidence.

-Service continu de la recette des finances jouxtant la Direction générale de la Police des frontières et des étrangers, y compris les week-ends et jours fériés durant l’été, pour délivrer les passeports aux Tunisiens de l’étranger.

Mobilité renforcée

La fréquence des bus de la société TRANSTU sera augmentée au départ de l’aéroport Tunis-Carthage pour faciliter les déplacements dès l’arrivée sur le territoire.

La Cheffe du gouvernement a insisté sur l’importance d’un pilotage interinstitutionnel rigoureux et d’un suivi quotidien pour garantir la qualité des services offerts à tous les citoyens, notamment à travers la poursuite des projets de simplification administrative et de dématérialisation.

Enfin, elle a appelé à renforcer l’interopérabilité entre le ministère des Finances et la Banque centrale pour la dématérialisation des paiements des timbres fiscaux, tout en incitant le secteur bancaire à proposer des produits d’épargne adaptés aux besoins des Tunisiens résidant à l’étranger.

Gnetnews