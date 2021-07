La Libye ferme ses frontiÃ¨res terrestres et aÃ©riennes avec la Tunisie

La Libye ferme ses frontières terrestres et aériennes avec la Tunisie

Le porte-parole du gouvernement d’union nationale, Mohamed Hamouda, a déclaré que la Libye a décidé de fermer ses frontières avec la Tunisie, pendant une semaine, du fait de la hausse de la propagation des cas de contamination par le coronavirus dans ce pays voisin.

Le responsable libyen a évoqué « une mesure de précaution, face à l’aggravation de la situation épidémique en Tunisie, et la hausse de la moyenne des contaminations par le variant indien, dit Delta ».

La fermeture de l’ensemble des frontières terrestres et aériennes avec la Tunisie a débuté hier jeudi à minuit, a-t-il fait savoir.

Le porte-parole a indiqué que l’Etat allait prendre en charge à travers ses consulats en Tunisie, les ressortissants libyens bloqués sur le territoire tunisien, suite à cette décision, jusqu’à leur retour en Libye.

Pour rappel, les deux parties avaient convenu auparavant de ne pas fermer le point de passage de Ras-Jdir des deux côtés.

Une réunion s’était tenue le mercredi 07 juillet au niveau de ce poste frontalier, sous la coprésidence du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, et son homologue libyen ayant porté sur la coordination des efforts conjoints face à la pandémie du Coronavirus, et les moyens à même d’améliorer la mise en exécution des mesures et protocoles sanitaires pour préserver la santé des ressortissants des deux pays.

