Inondations à l’Est Libyen : Le bilan s’alourdit, 5300 morts et 10 mille disparus

Le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, a lancé un appel à l’aide internationale, suite aux inondations destructrices et meurtrières, ayant frappé l’Est libyen, à l’issue du passage de la tempête méditerranéenne Daniel, provoquant des milliers de morts et de disparus et de dizaines de milliers de sans-abris.

« La catastrophe est au-dessus des moyens de la Libye, et la responsabilité requiert un appel à l’aide », a souligné Menfi dans un discours télévisé, retransmis par la télévision libyenne la nuit d’hier.

« Nous sommes en train de coordonner, actuellement, avec de nombreux pays, pour présenter des aides urgentes aux victimes de la catastrophe, et sauver ce qui peut l’être », a-t-il ajouté.

Ce faisant, le chef du gouvernement d’union libyen a déclaré que son pays a besoin d’aides bien précises notamment des équipements pour le repêchage des cadavres jetés par les eaux dans la mer.

Des dégâts incommensurables

Le monde est en train de découvrir chaque jour l’immensité de la destruction causée par les torrents d’eaux et les inondations survenus, dimanche 10 septembre, à l’Est libyen. Les dégâts sont incommensurables, les morts et les disparus se comptent par milliers à Derna, une situation aggravée par la rupture de deux barrages, et le débordement de l’oued traversant la ville, emportant dans ses flots des quartiers entiers, endommageant, lourdement, l’infrastructure routière, détruisant les routes, les ponts, etc.

D’après Al-Jazeera, citant l’agence de presse libyenne, le bilan a atteint, actuellement, 5300 morts, alors que les disparus se comptent par milliers.

Selon un responsable de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), cité par la chaîne qatarie, quelque 10 mille personnes sont parmi les disparus, à l’issue de ces grandes inondations.

Entretemps, plusieurs dirigeants du monde se sont exprimées ces dernières heures sur cette calamité naturelle, d’une rare violence. L’aide internationale est en train d’être acheminée vers la Libye, pour participer aux efforts de recherche, de secours et de sauvetage.

Gnetnews