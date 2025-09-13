La Liga-J04 : L’Atletico Madrid domine Villareal

13-09-2025

Ce samedi au Cívitas Metropolitano, l’Atlético de Madrid a enfin décroché sa première victoire en championnat en s’imposant 2-0 face à Villarreal. Après un début de saison difficile marqué par plusieurs matchs nuls et une défaite, les Colchoneros ont su faire la différence pour remporter ce choc de la quatrième journée de La Liga.

Le premier but est venu d’un penalty transformé par Gerard Moreno à la 29e minute, donnant l’avantage aux Madrilènes. Malgré les efforts de Villarreal pour revenir au score, l’Atlético a scellé sa victoire en deuxième mi-temps grâce à un but de Samuel Lino à la 58e minute, assurant ainsi trois points cruciaux qui permettent à l’équipe de Diego Simeone de remonter au classement.

Fil d'actualités

Ligue 1-J05 : L’Espérance tombe au Bardo ! USMo-ESS dos à do

13-09-2025

Premier League-J04 : Chelsea évite la défaite chez Brentford

13-09-2025

La Liga-J04 : L’Atletico Madrid domine Villareal

13-09-2025

Serie A-J03 : Le Napoli surclasse la Fiorentina

13-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Espagne La Liga-J04 : L’Atletico Madrid domine Villa
Espagne La Liga-J04 : Le Real s’impose sur le fil
Espagne La Liga : Le Barça freiné par le Rayo Vallecano
Espagne La Liga : Troisième victoire pour le Real

Fil d'actualités

Ligue 1-J05 : L’Espérance tombe au Bardo ! USMo-ESS dos à dos

13-09-2025

Premier League-J04 : Chelsea évite la défaite chez Brentford

13-09-2025

La Liga-J04 : L’Atletico Madrid domine Villareal

13-09-2025

Serie A-J03 : Le Napoli surclasse la Fiorentina

13-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025