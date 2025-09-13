La Liga-J04 : L’Atletico Madrid domine Villareal

Ce samedi au Cívitas Metropolitano, l’Atlético de Madrid a enfin décroché sa première victoire en championnat en s’imposant 2-0 face à Villarreal. Après un début de saison difficile marqué par plusieurs matchs nuls et une défaite, les Colchoneros ont su faire la différence pour remporter ce choc de la quatrième journée de La Liga.

Le premier but est venu d’un penalty transformé par Gerard Moreno à la 29e minute, donnant l’avantage aux Madrilènes. Malgré les efforts de Villarreal pour revenir au score, l’Atlético a scellé sa victoire en deuxième mi-temps grâce à un but de Samuel Lino à la 58e minute, assurant ainsi trois points cruciaux qui permettent à l’équipe de Diego Simeone de remonter au classement.