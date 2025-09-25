La Liga-J05 : Le Barça domine Oviedo

Le FC Barcelone s’est imposé sur le score de 3-1 face au Real Oviedo lors de la 6e journée de La Liga, au terme d’une rencontre où les Catalans ont dû s’employer pour renverser la situation.

Mené 1-0 à la mi-temps suite à un but d’Alberto Reina pour Oviedo, le Barça a accéléré en seconde période, notamment après l’entrée en jeu de Frenkie de Jong et de Robert Lewandowski. L’égalisation est venue d’Eric García (56e), suivi d’un but décisif de la tête de Lewandowski (70e) sur une passe de De Jong, permettant aux Blaugranas de prendre l’avantage. Ronald Araújo a ensuite scellé la victoire (88e) sur corner, assurant les trois points et permettant au Barça de rester dans la course derrière le leader, le Real Madrid.