La Liga-J05 : Le Barça domine Oviedo

25-09-2025

Le FC Barcelone s’est imposé sur le score de 3-1 face au Real Oviedo lors de la 6e journée de La Liga, au terme d’une rencontre où les Catalans ont dû s’employer pour renverser la situation.

Mené 1-0 à la mi-temps suite à un but d’Alberto Reina pour Oviedo, le Barça a accéléré en seconde période, notamment après l’entrée en jeu de Frenkie de Jong et de Robert Lewandowski. L’égalisation est venue d’Eric García (56e), suivi d’un but décisif de la tête de Lewandowski (70e) sur une passe de De Jong, permettant aux Blaugranas de prendre l’avantage. Ronald Araújo a ensuite scellé la victoire (88e) sur corner, assurant les trois points et permettant au Barça de rester dans la course derrière le leader, le Real Madrid.

Fil d'actualités

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

La Liga-J05 : Le Barça domine Oviedo

25-09-2025

Ligue 1-J08 : Voici les arbitres des cinq premiers matchs

25-09-2025

Ligue 1-J07 : ST, EST, ESS et USMo vainqueurs

24-09-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Espagne La Liga-J05 : Le Barça domine Oviedo
Espagne La Liga-J04 : Le Barça domine Getafe
Espagne La Liga-J05 : Le Real sans forcer face à l’
Espagne La Liga-J04 : L’Atletico Madrid domine Villa

Fil d'actualités

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

La Liga-J05 : Le Barça domine Oviedo

25-09-2025

Ligue 1-J08 : Voici les arbitres des cinq premiers matchs

25-09-2025

Ligue 1-J07 : ST, EST, ESS et USMo vainqueurs

24-09-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025