La Liga-J05 : Le Real sans forcer face à l’Espanyol

20-09-2025

Le Real Madrid a poursuivi son sans-faute en tête du classement de la Liga en s’imposant 2-0 face à l’Espanyol Barcelone au stade Santiago Bernabéu. Les Madrilènes ont dominé la majeure partie de la rencontre, étouffant les offensives de l’équipe catalane et se montrant particulièrement efficaces en attaque. Le jeune défenseur brésilien Éder Militão a été le premier à trouver le chemin des filets à la 22ème minute, confirmant sa bonne forme actuelle. Malgré plusieurs occasions de la part du Real Madrid, le score est resté de 1-0 à la mi-temps.

​En seconde période, l’Espanyol a tenté de revenir dans le match, mais a été mis en échec par la défense du Real, notamment par un excellent Thibaut Courtois. C’est finalement Kylian Mbappé qui a scellé la victoire du Real Madrid à la 78ème minute, d’une frappe précise qui a trompé le gardien adverse. Ce but permet au Real Madrid de conforter sa position de leader avec un total de 15 points en 5 matchs, tandis que l’Espanyol voit sa bonne série de matchs s’interrompre et risque de perdre sa troisième place au classement.

