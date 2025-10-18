La Liga-J09 : Araujo porte le Barça face à Gérone

18-10-2025

Le FC Barcelone a décroché une victoire arrachée de justesse (2-1) face à Gérone lors d’un derby catalan pour le compte de la 9e journée de LaLiga. Malgré un début prometteur marqué par l’ouverture du score de Pedri à la 12e minute, servi par Lamine Yamal, le Barça a vu son avance rapidement annulée par un somptueux ciseau acrobatique d’Axel Witsel pour Gérone à la 20e minute. Le match est ensuite devenu un long siège frustrant pour les Blaugranas, qui ont poussé sans succès, touchant le poteau par Fermín López et la barre transversale par Marcus Rashford, avant que le salut ne vienne d’un défenseur central reconverti.

C’est en effet Ronald Araújo, propulsé en attaque par l’entraîneur Hansi Flick, qui a délivré l’équipe en taclant le ballon au fond des filets dans le temps additionnel (90’+3), assurant une victoire laborieuse mais cruciale qui permet au Barça de repasser provisoirement en tête du classement avant le Clásico.

Fil d'actualités

CL-AFR : Les résultats des matchs de samedi

18-10-2025

Serie A-J07 : L’Inter domine la Roma

18-10-2025

Supercoupe d’Afrique : Pyramids domine la RS Berkane

18-10-2025

Bundesliga-J07 : Le Bayern s’offre le « Klassiker »

18-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Espagne La Liga-J09 : Araujo porte le Barça face à Géro
Espagne La Liga-J08 : Le Barça coule à Séville
Espagne La Liga-J08 : Le Real domine Villareal
Espagne La Liga-J07 : Le Barça renverse la Real Sociedad

Fil d'actualités

CL-AFR : Les résultats des matchs de samedi

18-10-2025

Serie A-J07 : L’Inter domine la Roma

18-10-2025

Supercoupe d’Afrique : Pyramids domine la RS Berkane

18-10-2025

Bundesliga-J07 : Le Bayern s’offre le « Klassiker »

18-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025