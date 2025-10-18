La Liga-J09 : Araujo porte le Barça face à Gérone

Le FC Barcelone a décroché une victoire arrachée de justesse (2-1) face à Gérone lors d’un derby catalan pour le compte de la 9e journée de LaLiga. Malgré un début prometteur marqué par l’ouverture du score de Pedri à la 12e minute, servi par Lamine Yamal, le Barça a vu son avance rapidement annulée par un somptueux ciseau acrobatique d’Axel Witsel pour Gérone à la 20e minute. Le match est ensuite devenu un long siège frustrant pour les Blaugranas, qui ont poussé sans succès, touchant le poteau par Fermín López et la barre transversale par Marcus Rashford, avant que le salut ne vienne d’un défenseur central reconverti.

C’est en effet Ronald Araújo, propulsé en attaque par l’entraîneur Hansi Flick, qui a délivré l’équipe en taclant le ballon au fond des filets dans le temps additionnel (90’+3), assurant une victoire laborieuse mais cruciale qui permet au Barça de repasser provisoirement en tête du classement avant le Clásico.