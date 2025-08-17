La Liga : L’Ateltico commence par une défaite

Aujourd’hui, l’Espanyol Barcelone a créé la surprise en s’imposant 2-1 face à l’Atlético Madrid pour le compte de la première journée de Liga.

L’Atlético Madrid, qui a dominé la possession de balle et les tirs, a pourtant ouvert le score en premier. C’est J. Álvarez qui a marqué le premier but du match à la 37e minute. Cependant, l’Espanyol a su réagir en deuxième mi-temps, avec un but de P. Milla à la 84e minute, qui a donné la victoire aux Catalans. Le but égalisateur a été inscrit par M. Rubio à la 73ème minute, sur une passe décisive de E. Exposito.

Ce match marque un début de saison prometteur pour l’Espanyol, tandis que l’Atlético Madrid devra se ressaisir lors de la prochaine journée pour ne pas se laisser distancer au classement.