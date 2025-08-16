La Liga : Le Barça est prêt, Yamal aussi

Le FC Barcelone a entamé sa saison en Liga 2025/2026 de la meilleure des manières en s’imposant 3 à 0 face à Majorque lors de la première journée. La rencontre s’est déroulée à l’Estadi Mallorca Son Moix.

Le match a tourné à l’avantage des Catalans dès la première période. Le Barça a bénéficié d’une supériorité numérique à partir de la 39ème minute, après l’expulsion de deux joueurs de Majorque. Cette situation a facilité la tâche des hommes de Hansi Flick, leur permettant de dominer le jeu et de concrétiser leur supériorité.

Le jeune prodige Lamine Yamal a été le grand artisan de cette victoire. Après avoir délivré une passe décisive pour le premier but, il a scellé le score avec une réalisation spectaculaire dans les derniers instants du match. Ce but de Lamine Yamal a été qualifié de « bijou » par certains commentateurs, soulignant son talent et son rôle décisif dans ce premier succès de la saison pour le Barça.