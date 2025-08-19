La Liga : Le Real au minimum syndical

Le Real Madrid a entamé sa saison de Liga par une victoire laborieuse mais précieuse (1-0) face à Osasuna, lors d’un match joué hier au Santiago-Bernabéu. Le seul but de la rencontre a été inscrit sur penalty par Kylian Mbappé à la 51e minute. Malgré la victoire, le Real Madrid a livré une performance peu inspirée, peinant à trouver des solutions offensives face au bloc défensif d’Osasuna.

Le match a été marqué par une domination stérile du Real Madrid, avec une possession de balle élevée mais peu de situations dangereuses. Kylian Mbappé a été le joueur le plus en vue, étant impliqué dans la majorité des occasions madrilènes. Osasuna a résisté jusqu’à la fin, terminant même la partie à dix après l’expulsion de son défenseur Abel Bretones dans le temps additionnel. Cette victoire permet aux Madrilènes de lancer leur championnat avec trois points.