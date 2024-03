La ligne TGM circulera sur une seule voie entre Khereddine et la Marsa à compter du 17 Mars

La Société des Transports de Tunis annonce, ce vendredi 15 Mars, que le trafic de la ligne TGM, Tunis, la Goulette, la Marsa, sera assuré sur une seule voie entre les gares Khereddine et la Marsa, à compter du dimanche 17 Mars, jusqu’au dimanche 30 Juin 2024.

La Transtu dit compter sur la compréhension des usagers de cette ligne, envers cette mesure prise suite au démarrage des travaux de restauration des deux ponts supérieurs situés sur ce tronçon, et plus précisément entre les gares de Carthage Hannibal et Amilcar.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de l’infrastructure, selon la même source.

