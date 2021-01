La LNFP dévoile la date du derby de la capitale

L’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain s’affronteront dans le cadre de la onzième journée de la Ligue 1 Professionnelle au stade de Rades. La rencontre aura lieu le samedi 30 janvier à partir de 16h.

Les Sang et Or sont actuellement leaders du championnat avec 16 points au compteur. Les Rouges et Blancs occupent la douzième place avec 7 points.

GnetNews