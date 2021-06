La loi votée par l’Assemblée consolidera l’indépendance énergétique de la Tunisie (ministre)

L’Assemblée des représentants du peuple a voté ce mardi 15 Juin, lors d’une plénière, le projet de loi inhérent à l’annexe 05 amendant la convention relative au permis de prospection des hydrocarbures, et ses annexes connus sous le nom du permis « Zarat », dans son intégralité à 112 voix favorables, 11 abstentions et 06 oppositions.

Ce texte compte un seul article portant sur ledit protocole signé entre l’Etat tunisien d’un côté, et l’entreprise tunisienne d’Activités pétrolières (ETAP), de l’autre, le 25 Mars 2021.

Le ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Mohamed Boussaïd, a affirmé que ce projet de loi allait permettre une production supplémentaire d’hydrocarbures, consolider notre indépendance énergétique et développer plusieurs programmes dans le Golfe de Gabès et d’autres régions.

Gnetnews