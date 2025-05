La LTDH apporte son soutien aux syndicalistes du tribunal de l’Ariana menacÃ©s de sanctions disciplinaires

La LTDH apporte son soutien aux syndicalistes du tribunal de l’Ariana menacés de sanctions disciplinaires

Le bureau régional de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) à Ariana suit avec une vive inquiétude les signalements répétés d’atteintes aux droits des agents et employés du secteur judiciaire au Tribunal de première instance d’Ariana, en particulier dans leur activité syndicale.

Trois membres du syndicat des agents et employés du ministère de la Justice, des biens de l’État et de la propriété foncière affilié à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) seront convoqués devant le conseil de discipline le 22 mai 2025. Ils sont accusés, selon le rapport de renvoi, de considérer l’activité syndicale comme une forme de « formation d’un pacte interne », une qualification dénoncée par la LTDH comme « un glissement grave qui porte atteinte aux intérêts des agents et au bon fonctionnement de la justice ».

La LTDH Ariana rappelle que ces mesures s’inscrivent dans une politique répressive contre les syndicalistes du ministère de la Justice, citant notamment le récent transfert et la suspension du secrétaire général de la branche syndicale ainsi que la destitution du secrétaire général de l’Union générale.

La Ligue déplore également l’interdiction faite aux syndicalistes de la justice à Ariana d’exercer leur droit à l’information syndicale en dehors des heures de travail, alors que cette liberté est respectée dans d’autres régions du pays.

La LTDH appelle la ministre de la Justice à intervenir rapidement pour mettre fin à ces pratiques qui portent atteinte aux droits des agents et ternissent l’image du pays. Elle invite par ailleurs toutes les forces de la société civile à soutenir les agents et employés de la justice, acteurs essentiels du maintien du service public judiciaire, et à défendre leurs droits fondamentaux.

Gnetnews