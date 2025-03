La LTDH dénonce le retrait de la Tunisie de la reconnaissance de la Cour africaine des droits de l’Homme

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a exprimé, dans un communiqué publié le 21 mars 2025, son étonnement et son indignation face à la décision des autorités tunisiennes de se retirer de la reconnaissance de la compétence de la Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples.

La LTDH considère cette démarche comme un recul dangereux en matière de justice et de lutte contre l’impunité. Selon elle, la décision a été prise de manière secrète, sans consultation préalable, suscitant la colère des acteurs de la société civile en Tunisie et à l’étranger.

L’organisation a appelé les autorités à revoir leur position et à respecter leurs engagements régionaux et internationaux en matière de protection des droits fondamentaux. Elle a également invité la société civile et les ONG à se mobiliser pour défendre le droit des citoyens à saisir les instances judiciaires régionales indépendantes.

Par ailleurs, la LTDH a exhorté l’Union africaine et la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples à intervenir pour encourager la Tunisie à se conformer à ses engagements, conformément à la Charte africaine.

La Ligue a rappelé que la Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples avait déjà rendu plusieurs décisions concernant la Tunisie, notamment :

-En septembre 2022, l’annulation du décret présidentiel n°117 et des arrêtés 69, 80 et 109, jugés contraires à la Charte africaine.

-En septembre 2023, un avis appelant à des mesures urgentes pour préserver les droits fondamentaux des détenus politiques.

-En octobre 2024, une demande d’annulation de la révocation de 54 magistrats.

Gnetnews