La Marsa/Sousse: Démantèlement de réseaux de drogue

Dans le cadre de la lutte contre le trafic et la vente de substances illicites sous toutes leurs formes, les unités de la brigade anti-stupéfiants relevant de la direction de la police judiciaire de Gorjani ont mené une opération ciblée en réponse à des informations concernant une femme activement impliquée dans le commerce de drogues variées.

Suite à des enquêtes de terrain, les autorités ont réussi à localiser la résidence de la suspecte dans le quartier de La Marsa. Sous l’autorisation du parquet de la Cour d’appel de Tunis, une perquisition a été effectuée non seulement dans sa résidence mais également dans celles de ses complices. Les résultats sont probants avec la saisie de 35 000 comprimés psychotropes, 83 plaquettes de cannabis, 1 kg de cocaïne, environ 250 g d’héroïne, ainsi qu’une somme de 118 000 dinars. En plus des stupéfiants, les forces de l’ordre ont récupéré 5 balances électroniques, une moto de grande cylindrée, et des bijoux de valeur.

Deux individus ont été placés en garde à vue sur ordre du parquet, tandis que trois autres suspects font l’objet d’avis de recherche en cours.

Parallèlement, les unités de la Garde nationale relevant de l’administration routière ont procédé à l’arrestation de trois personnes à bord d’un véhicule, avec la découverte de 680 g de cocaïne et une somme d’argent. Les suspects, venant de Sousse en direction de Tunis, ont éveillé les soupçons des autorités à un point de contrôle à Hergla, où la fouille minutieuse du véhicule a conduit à leur arrestation.

Le parquet a décidé de renvoyer l’affaire à la direction de la lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale de Ben Arous, relevant de l’administration judiciaire, pour poursuivre les enquêtes.

