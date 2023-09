Tunisie : La migration irrégulières et « les allégations de maltraitance » au centre d’une rencontre au ministère de l’Intérieur

Les relations de partenariat, « anciennes et privilégiées », entre la Tunisie et la Suisse et les moyens de les consolider davantage ont été au centre hier, mercredi 20 septembre, d’une rencontre entre le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, et l’ambassadeur de Suisse à Tunis, Josef Renggli.

Les deux parties ont échangé les points de vue au sujet de « la migration irrégulière, en lien avec ce qui a été relayé, récemment, en termes d’informations erronées et d’allégations, au sujet de la maltraitance des migrants africains dans les régions frontalières tunisiennes », rapporte le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué.

Les deux parties ont, par ailleurs, examiné l’état d’avancement des projets de coopération conjointe, en lien avec les domaines de sécurité et de protection civile, et les moyens d’appuyer les efforts des unités sécuritaires tunisiennes, à travers la consolidation des équipements et de formation.

