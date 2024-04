La ministre de la Justice se rend en visite inopinée au Centre de rééducation des mineurs délinquants à el-Mourouj

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a effectué, le week-end écoulé, une visite inopinée au centre de rééducation des mineurs délinquants à el-Mourouj, où elle s’est enquise des conditions d’accueil des enfants, et des prestations rendues, et a participé à la cérémonie de salut du drapeau.

Cette visite s’inscrit, dans le cadre, du suivi des situations des enfants qui quittent le centre, et de l’évaluation de l’opération d’intégration, dans le but de l’améliorer et de la développer, rapporte le ministère de la Justice dans un communiqué.

Des décisions ont été prises au terme de cette visite. Il s’agit de :

*Relancer les réunions de la commission technique chargée de protéger les enfants délinquants, les rééduquer et les réintégrer ;

*S’en tenir aux règles de santé et d’hygiène, et mettre à disposition des prestations alimentaires, et les produits de base, au profit des enfants ;

*Consolider le suivi et l’habilitation des mineurs, en leur permettant de poursuivre leurs études, en encourageant le recours au régime ouvert, permettant la possibilité de sortie du mineur délinquant vers l’établissement scolaire, de la poursuite de ses études, tout en l’encourageant à participer à des activités scientifiques et de formation présentées au sein du centre ;

*Réviser et évaluer la teneur des programmes de formation adoptés au sein des centres de rééducation des mineurs délinquants, en vue de les développer et les unifier, afin d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés ;

*Assurer le suivi de la situation des enfants quittant le centre, en vue d’évaluer et d’améliorer l’insertion, en coordination avec les parties concernées ;

*Mettre l’accent sur le rôle des magistrats pour enfants, en matière de suivi de la situation des enfants;

*Procéder à une inspection intégrale du centre de rééducation des mineurs à el-Mourouj.

Le ministère de la Justice affirme son engagement à protéger les droits des enfants, à les prendre en charge, et à renforcer les opportunités d’apprentissage et d’habilitation qui leur sont destinées.

