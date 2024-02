La ministre de l’Industrie reçoit des cimentiers arabe et tunisien, en prévision d’un important événement à Tunis

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, a reçu hier soir, mardi 20 février, le Secrétaire Général de l’Union arabe du ciment et des matériaux de construction, Ahmed Mahmoud Roussen, accompagné par le vice-président de la chambre nationale des cimentiers, Ibrahim Sanaâ, en présence du Directeur Général des industries manufacturières, Fethi Sahlaoui.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs et de la coordination entre les secteurs public et privé pour la tenue de la 27ème édition du salon arabe et international du ciment et matériaux de construction, indique le ministère de l’Industrie dans un communiqué.

La Tunisie a été choisie, tout récemment, pour abriter cette manifestation au mois de novembre prochain, laquelle représente une opportunité importante pour la relance de l’investissement et l’exportation.

Ce salon verra la participation d’entreprises mondiales pionnières dans ce secteur et dans des activités connexes.

Gnetnews