La ministre du Commerce effectue des visites de terrain dans les quartiers populaires de Tunis et Manouba

Ce mercredi, Khaltoum Ben Rejeb, ministre du Commerce et du Développement des Exportations, a entrepris des visites de terrain dans des quartiers populaires des gouvernorats de Tunis et Manouba. L’objectif de ces visites était d’évaluer la situation de l’approvisionnement et des prix des produits de première nécessité, tout en supervisant la distribution d’huile d’olive conditionnée à 15DT destinés aux citoyens.

D’après un communiqué du département, la ministre a examiné les opérations de distribution de l’huile en présence des agents de contrôle économique et des services de sécurité, notant l’approbation des citoyens pour cette initiative mise en œuvre conformément aux recommandations du Président de la République.

Ces visites ont également été l’occasion d’obtenir davantage d’informations sur la situation du marché et d’écouter les préoccupations des citoyens. « Suite à cela, plusieurs mesures seront prises pour améliorer le niveau d’approvisionnement en produits de première nécessité », lit-on dans le même communiqué.

La Ministre s’est également arrêtée pour évaluer le respect des réductions récemment décidées, notamment celles liées à la volaille, aux œufs et à la tomate concentrée. Elle a également vérifié la disponibilité du pain dans les boulangeries et les magasins visités.

Gnetnews