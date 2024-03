La mobilité des étudiants et chercheurs depuis les États-Unis vers la Tunisie sera renforcée

La Tunisie et les Etats-Unis souhaitent renouveler leur accord bilatéral de coopération scientifique et technologique, comme l’en ont exprimé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, et l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Joe Hood, lors de leur rencontre de la veille, jeudi 29 février, en présence de deux délégations du ministère et de l’ambassade, et d’un représentant du ministère des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.

Les deux parties ont salué le niveau de coopération, la diversité et la dynamique enregistrées, rapporte le ministère de l’Enseignement supérieur dans un communiqué.

Les programmes de mobilité des étudiants et chercheurs dans les deux directions, et la nécessité de les diversifier et de les orienter vers les priorités conjointes, en renforçant la mobilité des étudiants et des chercheurs depuis les Etats-Unis, vers la Tunisie, ont été évoqués.

Les deux délégations ont exprimé leur intérêt pour l’appui des programmes destinés aux étudiants dans différents secteurs, à l’instar des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques, des sciences humaines et sociales, de l’entreprenariat et de l’anglais.

Il a été, par ailleurs, question de la consolidation du partenariat académique et scientifique dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et l’Etat de Wyoming, de manière à toucher les domaines de l’emploi, et des partenariats entre les universités et l’environnement économique et social.

Gnetnews