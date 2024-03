La modernisation de l’enseignement supérieur au centre d’une réunion avec une délégation de la banque mondiale

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a présidé vendredi 08 Mars 2024 au siège du ministère, une rencontre avec une délégation de la banque mondiale, en présence de Andreas BLOM, directeur de l’Education dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Himdat Bayusuf, spécialiste de l’Education et chargé du suivi du projet, Promesse, et Jorge COARASA, directeur du développement des ressources humaines au sein de la banque mondiale, annonce ce lundi 11 Mars le ministère de l’Enseignement supérieur dans un communiqué.

La rencontre s’est articulée autour des résultats de la mission réalisée par la banque mondiale du 05 au 08 Mars 2024 en Tunisie.

Les résultats du projet de modernisation de l’enseignement supérieur et de l’appui à l’employabilité, PROMESSE, qui arrive à son terme, à la fin de 2024 ont été passés en revue.

Il a été, par ailleurs, question des grands axes relatifs au nouveau projet entre le ministère et la banque mondiale, pour le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Gnetnews