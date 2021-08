La Palestine offre 50 concentrateurs d’oxygène à la Tunisie

Un total de 50 concentrateurs d’oxygène, a été offert par l’Autorité palestinienne à la Tunisie, et reçus ce lundi 09 août 2021, à la direction de la santé militaire et ce, en présence de l’ambassadeur palestinien à Tunis, Hael Fehoum, du général Mustapha Ferjani, directeur de la santé militaire et le colonel-major Fethi Mattoussi, directeur général de l’hôpital militaire de Tunis.

