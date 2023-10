Tunisie : Campagne nationale de don au peuple palestinien, communiqué de la poste

Dans le cadre du soutien à la campagne nationale lancée par le croissant rouge tunisien à compter du mois courant pour la collecte des aides en espèces et en nature au profit du croissant rouge palestinien et du peuple palestinien, la poste tunisienne annonce qu’il a été décidé, à compter de ce jeudi 19 Octobre 2023, de dispenser l’ensemble des citoyens et entreprises des frais appliqués aux versements en espèces , ainsi qu’aux virements financiers issus des comptes postaux et comptes bancaires, vers le compte courant postal n’o 17001000000000005523, ouvert au nom du croissant rouge tunisien.

Gnetnews