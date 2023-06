La question migratoire au coeur de la rencontre Bouden/Meloni

Giorgia Meloni, présidente du conseil italien, a été reçue mardi par Najla Bouden, cheffe du gouvernement tunisien, lors de sa visite en Tunisie à l’invitation du président Kaïs Saïed. Les deux parties ont souligné l’importance d’une « coordination conjointe » pour gérer la question migratoire et ont exprimé leur volonté de développer des propositions pratiques et concrètes dans le cadre d’une approche globale. Cette approche vise à trouver des solutions efficaces, à freiner l’augmentation de ce phénomène, à comprendre ses différentes facettes et à analyser de manière réfléchie les causes et les impacts, tout en respectant les intérêts de toutes les parties concernées.

Au cours de la rencontre, Najla Bouden a exprimé le souhait que cette visite donne une nouvelle impulsion aux relations de coopération bilatérale, tant sur le plan économique qu’au sein de l’Union européenne. Elle a également souligné l’importance du soutien de l’Italie à la Tunisie dans divers domaines tels que l’investissement, la coopération économique, l’énergie et les énergies renouvelables. Bouden a souligné l’aspiration de la Tunisie à renforcer davantage ces relations et à explorer de nouveaux domaines de coopération avec l’Italie.

De son côté, Giorgia Meloni s’est félicitée de l’initiative lancée par le président Kaïs Saïed visant à organiser une conférence de haut niveau regroupant tous les pays concernés par la question migratoire. Elle a souligné la volonté de l’Italie de soutenir la Tunisie, d’appuyer ses capacités et ses réformes, et de promouvoir la coopération en cherchant de nouvelles sources de financement, que ce soit avec l’Italie, l’Union européenne ou le G-7. Meloni a également salué le rôle stratégique de la Tunisie en tant que point d’accès au continent africain et en tant que pont de liaison pour la coopération inter-pays au service des intérêts communs.

