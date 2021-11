Tunisie : La RNTA décide une majoration du prix du tabac local, pour encourager les agriculteurs

La régie nationale du tabac et des allumettes (RNTA) a décidé de revoir à la hausse, le prix de vente du tabac local, à travers l’ajustement des prix d’achat du kg du tabac brut local, moyennant une augmentation oscillant entre 10 et 20 %, à compter de 2022.

Dans un communiqué rendu public ce lundi 15 novembre, la RNTA a indiqué que cette décision s’inscrivait dans le cadre de l’incitation des agriculteurs à la culture du tabac, en les aidant à faire face aux dépenses, signalant que sa décision fait l’objet de l’approbation du ministère des Finances.

Cette majoration vise à permettre aux agriculteurs une marge bénéficiaire raisonnable, couvrant le coût des engrais, de l’irrigation, de la location des terres…

Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la RNTA, visant à encourager la production nationale, à limiter l’importation et à augmenter la production sur les plans qualitatif et quantitatif.

La régue tend à travers sa stratégie, à passer de 2500 à 5000 agriculteurs s’adonnant à cette culture, en les incitant à tripler la production de 1000 à 3000 tonnes.

La RNTA cherche, également, à tripler la superficie de production, de 600 à 2000 hectares, dans les régions du sahel, comme Sousse et Mehdia, outre les régions du Cap-Bon, Nabeul et Kélibia, et Nord-est et Nord-Ouest, ainsi qu’à Gafsa et Gabes.

Gnetnews