La santé des cultures en péril : Des maladies fongiques détectées dans des champs de céréales

La directrice générale de la santé végétale et de la surveillance des intrants agricoles au ministère de l’Agriculture, Naïma Mahfoudhi, a confirmé ce jeudi 6 mars 2025 la présence de maladies fongiques dans plusieurs exploitations agricoles situées dans les régions de Béja, Zaghouan et Kef. Selon elle, les conditions climatiques, telles que l’humidité et les températures élevées, favorisent la propagation de ces champignons.

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio Nationale, la responsable a conseillé aux agriculteurs d’utiliser des produits préventifs ou des fongicides en cas de signes cliniques de contamination. Elle a également précisé que les agriculteurs pouvaient se tourner vers les services régionaux du ministère ou les cellules d’extension agricole pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Il est à noter que le ministère de l’Agriculture a publié, la veille, un communiqué dans lequel il a alerté sur la détection de ces maladies fongiques et a fourni des recommandations sur les mesures préventives et curatives à adopter.

Gnetnews