La société civile appelle à une marche pour « libérer la République » le 25 juillet à Tunis

Le Réseau tunisien pour les droits et les libertés a lancé un appel à manifester le vendredi 25 juillet 2025 à 18h, à partir de la place Mohamed Ali jusqu’à l’avenue Habib Bourguiba, sous le mot d’ordre : « Libérez la République ».

Dans un communiqué, le réseau déplore une situation où l’expression d’une opinion est assimilée à un délit, l’opposition à une trahison, et la Constitution à un outil malléable entre les mains d’un seul homme.

Selon les organisateurs, la date du 25 juillet, autrefois célébrée comme la fête de la République, est devenue depuis 2021 un symbole du renforcement de l’autoritarisme, marqué par une série d’arrestations, de procès politiques, de campagnes de diabolisation contre les opposants, et par la confusion croissante entre justice et vengeance.

Le Réseau tunisien pour les droits et les libertés appelle ainsi les citoyens à se mobiliser massivement pour défendre les fondements de la République : la volonté populaire, la dignité, la justice et la liberté. Il rejette fermement toute dérive autoritaire et réclame la libération des prisonniers politiques, affirmant :

« Non à la tyrannie, non au pouvoir absolu, non à la répression des consciences. Oui à la République du peuple, non à celle du leader unique. »

