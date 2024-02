La société financière internationale se dit disposée à financer les grands projets et à œuvrer au développement économique de la Tunisie

Les perspectives de coopération dans le domaine des mines, de l’industrie, et des énergies renouvelables, a fortiori que la société financière internationale a accompagné le ministère en matière de réalisation des études relatives au projet de production de l’électricité à partir de l’énergie solaire, a été au centre d’une réunion hier, mercredi 22 février 2024, entre la ministre de l’Industrie, Fatma Chiboub et le directeur régional de l’Afrique du Nord, de la société financière internationale (SFI), relevant de la banque mondiale, Oumar Sylla.

La ministre a souligné la nécessité d’élargir les domaines de partenariat entre les deux parties en matière d’accompagnement des entreprises industrielles afin qu’elles s’inscrivent dans le dispositif environnemental visant la réduction des émissions carbone, et la contribution à la formation des cadres dans les centres techniques industriels.

Oumar Sylla a affirmé, pour sa part, que l’institution est résolue à soutenir les grands projets et à œuvrer au développement économique dans notre pays, à travers la facilitation de l’accès aux financements, l’accompagnement technique et l’échange des expériences.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur les contours majeurs, du projet intégré du transport hydraulique du phosphate, en œuvrant à activer une convention conclue avec la société de phosphate de Gafsa et la société au cours du mois d’août 2023, qui s’est engagée à financer l’étude du projet sous forme de don, et d’accélérer leur réalisation dans les délais les plus proches.

Ce projet vise à sécuriser la production, et le transport, ainsi que l’approvisionnement des usines du groupe chimique, en phosphate commercial, d’une manière régulière. Outre l’approvisionnement des laveries actuellement en production et celles dont la réalisation est programmée dans le futur.

Gnetnews