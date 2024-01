La SociÃ©tÃ© Les Fermes laitiÃ¨res, SFL-Tunisie de Mjaz el-Bab au centre d’une rÃ©union au ministÃ¨re de l’Agriculture

La Société Les Fermes laitières, SFL-Tunisie de Mjaz el-Bab au centre d’une réunion au ministère de l’Agriculture

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, a présidé hier, mercredi 03 janvier, une séance consacrée à l’examen de la situation de la Société Les Fermes laitières, SFL – Tunisie de Mjaz el-Bab, après la visite effectuée, le samedi 30 décembre, à ce complexe agricole.

Cette réunion a été consacrée à l’examen de la situation actuelle du complexe, tout en procédant à un diagnostic des problèmes posés, et en recherchant les solutions susceptibles de promouvoir la productivité du complexe, lequel abrite des vaches laitières, des ovins, des oliviers et de grandes cultures.

Le ministre a recommandé l’accélération du réaménagement de l’écurie, ainsi que de s’occuper, davantage, des vaches laitières, et ovins se trouvant dans la ferme, en dotant ledit complexe des équipements nécessaires, pour assurer la maintenance continue de l’espace consacré au cheptel, rapporte en substance, le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

Il a, également, appelé à équiper le puits de la ferme afin qu’il entre en exploitation dans les plus brefs délais, avec la mise à disposition à compter de ce jeudi d’un générateur électrique, et en fournissant les équipements d’irrigation avant la fin de la semaine en vue d’intensifier les cultures irriguées et consolider la productivité.

Comme il a appelé à réunir les quantités nécessaires d’ammonitrate avant le 10 janvier pour les besoins des grandes cultures, en vue de faire réussir la saison.

Gnetnews