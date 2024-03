Tunisie : La Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa tenue de fournir le papier pour une rentrée scolaire dans les meilleures conditions

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, mardi 12 Mars 2024, un conseil ministériel restreint consacré à la poursuite de l’examen des préparatifs de la rentrée scolaire 2024 – 2025, en présence des ministres des Finances, des affaires sociales, de l’économie et de la planification, du Commerce et du développement des exportations, de l’industrie, des mines et de l’énergie, et de l’Education.

Hachani a affirmé la nécessité d’une meilleure préparation pour faire réussir la prochaine année scolaire.

Le conseil a porté sur les préparatifs de la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa (SNCPA), en vue de s’acquitter de son rôle en matière de fabrication de papier, afin que les autres intervenants puissent fournir le manuel scolaire et le cahier scolaire subventionnés dans les délais convenus.

Le Conseil a affirmé la nécessité de garantir une meilleure distribution du cahier compensé, et d’en assurer la disponibilité, en quantités suffisantes afin que l’on puisse lutter contre la spéculation, et garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions.

Gnetnews.