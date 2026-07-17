La STEG publie la liste des rÃ©gions concernÃ©es par le dÃ©lestage ce vendredi
La SociÃ©tÃ© tunisienne de l’Ã©lectricitÃ© et du gaz (STEG) a publiÃ©, il y a quelques instants, la liste des zones concernÃ©es, ce vendredi 17 juillet 2026, par les coupures pÃ©riodiques de courant Ã©lectrique dans plusieurs rÃ©gions du pays. Ces coupures interviendront entre 11h00 et 15h00.
Les interruptions se produiront de maniÃ¨re intermittente dans les zones suivantes :
Grand Tunis Tunis, Ariana, Ben Arous, El Mourouj (MÃ©dina Jedida), El Bhira, RadÃ¨s, Fouchana, El Mghira, Borj Sedria, Soukra, El Mourouj, Sanhaja, Riadh Andalous, Manouba.
Nord Hammamet-Nabeul (El Hammada), Tazarka, El Maida, Zribet El Ouedane, Mrezga, Somaa, Menzel Temime, Menzel Bouzelfa, Takelsa, Soliman, Sawaf.
Nord-Ouest Er-Rouhia, Makthar, Bousalem, Ghardimaou, Kalaat Khasbah, Krib, Jrissa, Dahmani.
Centre Raqqada, Bouhajla, Dar El JomÃ¢a, Ouled Achour, Sahilet, Sbiba, El Ala, Rjiche, Sidi Abdelhamid, CitÃ© Riadh, Hammam Sousse, CitÃ© Universitaire, El KalÃ¢a Sghira, Ksar Lamsa, AÃ¯n Jloula, Jammel, Bembla, Msaken-Bouhjar, Zaouiet Kontch, Sahline, Menzel Kamel, El Ferrina, Moknine, Chebba, Souassi, Kerker, Sidi Bouali, El KalÃ¢a KÃ©bira.
Gouvernorat de Sfax Sidi Mansour, Bir Salah, El Hencha, El Ghraba, El Amra, El Mtasterya, Jebeniana, Chaffar, Bir Ali Ben Khalifa, El Mahres, dÃ©lÃ©gation d’Aqareb.
Sud Douz, Souk El Ahad, ZaÃ¢frane KÃ©bili, El KalÃ¢a, Menzel Habib, Ntarech, El Akarit, Matmata, Sidi Makhlouf, MÃ©denine Sud, MÃ©denine Ville, El AhchÃ¨m, El Mouansa, Ghlala, El Mai, Rebana, Sedouikech, Ben Guerdane.
Sud-Ouest SaÃ¯da, Khemouda BoudriaÃ¢, Souk El Jedid, El Hammar, Ouled Hammad, Houamed, Makarem, Ktarana, Chekhar, Fousana, Hassi Frid, Ouled Haffouz, SbeÃ¯tla, Tala, El Ayoun, Amayemya, Sidi AÃ¯ch.
La STEG a rÃ©affirmÃ© que ce dÃ©lestage s’inscrit dans le cadre de la prÃ©servation de la sÃ©curitÃ© et de la continuitÃ© du rÃ©seau Ã©lectrique, prÃ©cisant que la liste des zones concernÃ©es n’est pas dÃ©finitive et pourrait Ãªtre Ã©largie Ã d’autres rÃ©gions. Elle a par ailleurs indiquÃ© que le retour du courant s’effectuera sans avertissement prÃ©alable, appelant les citoyens Ã prendre les prÃ©cautions nÃ©cessaires en consÃ©quence.