Grand-Tunis : La Transtu annonce des travaux d’aménagement de la voie ferrée à Bab Saâdoun et Mefteh Saâdallah

La Société des Transports de Tunis, TRANSTU, annonce ce jeudi 05 février, qu’en raison des travaux d’aménagement de la voie ferrée au niveau des stations Bab Saâdoun et Mefteh Saâdallah, durant la période du 26 février au 7 mars 2021, la circulation sera effectuée sur une seule voie et ce comme suit :

– Pour les lignes 3 et 5 : entre les stations « Bab Saâdoun » et « Mefteh saâdallah»

– Pour la ligne 4 : entre les stations « Bab Saâdoun » et « Bouchoucha »

La Transtu tient à présenter ses excuses aux usagers des lignes 3, 4 et 5, et prie sa clientèle d’être compréhensive quant à la nécessité de ces travaux qui visent à assurer un transport durable et sécurisé.

D’après Communiqué