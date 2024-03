La Tunisie a réalisé d’importantes réussites dans le domaine de lutte contre le terrorisme (porte-parole du ministère de l’Intérieur)

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Faker Bouzghaya, a déclaré que la Tunisie avait réalisé d’importantes réussites dans le domaine de lutte contre le terrorisme, grâce aux efforts des unités sécuritaires et militaires.

Dans une déclaration à la TAP, Bouzghaya a indiqué que le dossier de lutte contre le terrorisme, demeure parmi les dossiers sécuritaires les plus urgents, face à la récurrence d’informations au sujet de menaces sérieuses et d’activités et mouvements suspects d’éléments salafistes extrémistes.

Selon ses dires, « les organisations terroristes continuent, à travers leurs bras médiatiques, à diffuser des enregistrements audio et vidéo comportant des appels incitatifs, sur l’intensification de l’activité djihadiste et la perpétration d’opérations qualitatives. Outre le danger que représente les éléments terroristes retranchés sur les hauteurs Ouest, pour les unités sécuritaires et militaires ».

Au sujet des efforts sécuritaires dirigés contre les les groupes terroristes et la situation sécuritaire générale dans le pays, à l’occasion de la commémoration du 8ème anniversaire de la bataille de Ben Guerdane, le responsable à indiqué que « la Tunisie avait connu, à l’issue des évènements de janvier 2011, des défis sécuritaires exceptionnels, avec la hausse de la marge des libertés, l’activation de ce qui est connu l’amnistie générale, ainsi que la prise de contrôle des tribunes religieuses par les éléments takfiris, avec l’avènement de courants religieux fanatiques, et la formation de l’organisation terroriste interdite « Ansar el-Charia ».

L’extrémisme religieux et le terrorisme ont, alors, gagné du terrain, le pays a vécu une étape sécuritaire exceptionnelle, qui consistait à contrer les opérations terroristes, dans une premier temps, et à œuvrer à les combattre, dans une étape avancée, a-t-il dit..

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur a rappelé ce qui a été réalisé par la Tunisie, grâce aux efforts des unités sécuritaires et militaires en termes de réussites importantes, à l’instar du démantèlement de l’organisation « Ansar al-Charia en Tunisie », en la proclamant en tant qu’organisation terroriste en août 2013.

Il a, encore, ajouté qu’un important nombre d’éléments terroristes ont été abattus, le nombre d’éléments terroristes retranchés dans les montagnes est passé de 117 entre 2014 et 2016 à 11 éléments au début de 2023, relevant de l’organisation, les soldats du Califat جند الخلافة, la dernière opération en date est celle du 27 décembre, où trois éléments terroristes ont été neutralisés.

Les unités sécuritaires et militaires ont, également, réussi à avorter le plan terroriste contre les institutions souveraines de Ben Guerdane, et ce le 7 Mars 2016, a-t-il rappelé..

Ce plan a été mis en échec, 55 terroristes ont été abattus, et 96 arrêtés. Parallèlement, 13 sécuritaires et militaires, et 10 civils sont tombés ne martyrs.

La Tunisie a commémoré hier le 8ème anniversaire de la bataille de Ben Guerdane. Les ministres de l’Intérieur et de la Défense se sont rendus au mémorial des martyrs, ont récité la Fatiha à leur mémoire.

Gnetnews