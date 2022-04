La Tunisie a réussi à surmonter la crise du Covid, et le dialogue sociétal sur la santé a commencé (Mrabet)

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a déclaré que la Tunisie a réussi à surmonter la crise du Covid, grâce à la prise de conscience des Tunisiens, de l’importance des mesures de prévention.

Dans une déclaration à l’issue d’une rencontre l’ayant réuni hier avec le président de la république, il a imputé l’amélioration de la situation épidémique à la couverture vaccinale. Plus de 6,3 millions de Tunisiens ont parachevé la vaccination et plus de 1 180 ont fait la dose de rappel, a-t-il dit.

Il a encore indiqué, dans une vidéo, que la 4ème dose est en train d’être administrée aux plus de 65 ans, appelant à préserver les mesures de prévention et le vaccin.

Mrabet a encore révélé que son ministère a entamé le dialogue sociétal autour de la stratégie nationale de la santé à l’horizon 2030, suite à un colloque qui en a défini les grands axes.

Il a évoqué les dispositions de la Tunisie à accueillir l’Agence africaine des médicaments (AAM), qui sera « un grand acquis pour le pays en termes d’industries pharmaceutiques et d’exportations des médicaments vers l’étranger et l’Afrique ».

« La Tunisie regorge de compétences dans les domaines médicaux et scientifiques, et le fait que l’OMS la choisit pour le transfert de la technologie ARN – Messager pour la production des médicaments et vaccins n’est pas un hasard », a-t-il conclu en substance.

Gnetnews