La Tunisie accorde l’AMM à Pfizer pour la vaccination des enfants de 12 ans et plus

La directrice de la pharmacie et des médicaments au ministère de la Santé, Meriem Khrouf, a déclaré ce mardi 24 août, que l’Autorisation de mise sur le marché (AMM) a été accordée hier, lundi au vaccin Pfizer pour la vaccination de la catégorie d’âge de 12 ans et plus, et ce après l’accord du comité technique des spécialités pharmaceutiques.

Ce dossier a, par ailleurs, fait l’objet de l’approbation du chargé du ministère de la Santé, Ali Mrabet.

Dans une déclaration à la TAP, Dr Khrouf a indiqué que l’AMM avait déjà été accordée au laboratoire Pfizer, pour la tranche d’âge 16 ans et plus, depuis janvier 2021.

Le virologue et membre du comité scientifique, Mahjoub Ouni a, quant à lui, indiqué que la catégorie d’âge 12 – 18 ans a été introduite dans la stratégie nationale de vaccination contre le Coronavirus.

Ce faisant, dans une déclaration à Diwan FM, la directrice de la DSSB, Ahlem Gzara, a indiqué que le vaccin Astra-Zeneca allait être utilisé dimanche prochain, 3ème journée de vaccination massive, pour la catégorie d’âge de plus de 40 ans, et le vaccin Pfizer pour la tranche d’âge de 15 à 17 ans.

