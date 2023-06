La Tunisie accueille avec enthousiasme la deuxième édition des Jeux Africains de Plage

La deuxième édition des Jeux Africains de Plage, qui a débuté officiellement ce vendredi 23 juin 2023 et se poursuivra jusqu’au 30 juin, a été marquée par la réception, ce vendredi par la cheffe du gouvernement, Mme Najla Bouden, au palais du gouvernement à la Kasbah, des personnalités suivantes :

M. Mustapha Berraf, président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA).

M. Patrice Bacalli Madjia, ministre de la Jeunesse et des Sports de la Guinée Équatoriale.

Mme Coventry Kirsty Leigh, ministre de la Jeunesse et des Sports du Zimbabwe.

Mme Orora Méméosa Muyenjogoma, ministre des Sports du Rwanda.

M. Evans Opoku Bobie, vice-ministre des Sports et de la Jeunesse du Ghana.

M. Aristide Owamela, conseiller de la Jeunesse et de l’Éducation physique au ministère de la Jeunesse et des Sports de la République démocratique du Congo.

La rencontre s’est déroulée en présence de M. Kamel Deghiche, ministre de la Jeunesse et des Sports, et de M. Mehrez Boussayene, président du Comité Olympique Tunisien.

À cette occasion, la cheffe du gouvernement a souligné la préparation de la Tunisie pour cet événement sportif et culturel important, qui incarne les valeurs de paix, de solidarité et de fraternité que la Tunisie s’efforce toujours de consolider.

Elle a exprimé sa pleine confiance en son succès afin de renforcer les valeurs de solidarité et de fraternité africaines, ainsi que l’importance du sport pour renforcer les liens entre les peuples.

La cheffe du gouvernement a également affirmé que l’accueil par la Tunisie des Jeux Africains de Plage témoigne du statut privilégié du pays au sein des milieux sportifs olympiques et africains élargis.

De leur côté, les invités ont exprimé leur satisfaction quant aux préparatifs minutieux pour assurer le succès de cet événement, ainsi que l’organisation exceptionnelle et l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu de la part des responsables tunisiens, soulignant la symbolique de la tenue de cet événement en conjonction avec la célébration de l’anniversaire de la création du Comité International Olympique.

Cet événement sportif et culturel majeur réunira 52 pays africains et plus de 1000 athlètes dans 22 disciplines sportives, ainsi qu’un grand nombre de jeunes volontaires, pour concourir dans un environnement favorisant la communication et la solidarité entre les peuples africains. De plus, ces jeux contribueront à la promotion du tourisme sportif et à la promotion de notre pays en tant que pays hôte.

Gnetnews