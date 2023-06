La Tunisie adopte une approche alliant le sÃ©curitaire et le prÃ©ventif en matiÃ¨re de lutte contre le terrorisme (Bouden)

La Tunisie adopte une approche alliant le sécuritaire et le préventif en matière de lutte contre le terrorisme (Bouden)

La Tunisie adopte en matière de lutte contre le terrorisme, une approche globale visant à accompagner les dispositions sécuritaires, par une approche préventive, fondée sur le respect des droits de l’homme, à travers des interventions visant à renforcer la cohésion sociale, à impulser le processus de développement durable, eà mobiliser les moyens à même de sécuriser, davantage, notre société et d’en renforcer la résilience face à ce fléau. Chose qui donne lieu à un climat sûr en vue de réduire le taux de récidive, et de faire réussir les programmes de réhabilitation et de réinsertion, a affirmé, en substance, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Intervenue à l’ouverture de la 18ème réunion du Conseil d’administration du Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et la résilience (GCERF), Bouden a indiqué que les défis économiques et de développement représentent les principales entraves aux efforts de prévention.

La jeunesse qui vit des situations de vulnérabilité et est dépourvue des attributs d’une vie décente demeure une proie facile des organisations terroristes, et des dangers du crime organisé, et de migration irrégulière, laquelle constitue un dossier brûlant dans les deux rives de la Méditerranée, pour les menaces qu’elle pose, en lien avec la traite des personnes, a-t-elle ajouté.

La locataire de la Kasbah a considéré que société civile représentait un partenaire essentiel et agissant dans les efforts de prévention de l’extrémisme violent, débouchant sur le terrorisme, étant plus enracinée dans la réalité, et plus au fait des spécificités de la région.

Elle a, encore indiqué que la coopération avec le fonds, à travers les deux stratégies de financement, 2019 – 2022, et 2023 – 2025, a permis de construire une relation de partenariat solide et fructueuse, ayant contribué à appuyer des initiatives et projets locaux, mis en œuvre par les organisations de la société civile.

