La Tunisie annonce des engagements forts en faveur des droits de l’Homme lors de l’événement commémoratif de l’ONU

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a représenté la Tunisie lors de l’événement « Droits de l’homme 75 » organisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à Genève les 11 et 12 décembre 2023. Cet événement marquait le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Au cours de la séance d’annonces des engagements par les délégations gouvernementales participantes, Nabil Ammar a prononcé une déclaration au nom de la Tunisie, révélant les engagements pris par le pays dans le cadre de cette célébration.

Les engagements annoncés par le Ministre incluent la poursuite du renforcement du cadre législatif et juridique conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme. La Tunisie s’engage également à achever la mise en place d’institutions constitutionnelles et autres visant à soutenir les efforts pour renforcer le système des droits de l’homme.

Le Ministre a également souligné l’engagement continu dans la lutte contre toutes les formes de violence envers les femmes et les filles. Enfin, la Tunisie persiste dans ses efforts pour soutenir les droits imprescriptibles et inaliénables du peuple palestinien à l’autodétermination et à la récupération de toutes ses terres usurpées.

Gnetnews