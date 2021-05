La Tunisie appelle à la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid

La Tunisie rejoint sa voix aux appels internationaux et régionaux pour la levée des brevets sur les vaccins anti-Coronavirus, en permettant aux pays en voie de développement, particulièrement africains, « de fabriquer et de commercialiser les vaccins à des prix raisonnables ».

Intervenu à la 38ème réunion du comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement de l’agence de développement de l’Union africaine-Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (AUDA-NEPAD), qui s’est tenue hier par visioconférence, sous la présidence du président rwandais, Paul Kagamé, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a motivé cet appel par « la conjoncture critique en Afrique, et les répercussions négatives du Coronavirus, sur les moyennes de croissance des pays du continent, ce qui requiert une solidarité internationale en vue de concevoir une vision plus globale, à même de traiter les défis auxquels font face les différents pays du monde ».

Le ministre a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de la mise en place de l’agence africaine des médicaments, et le rôle qui lui est dévolu afin de doter l’Afrique des moyens nécessaires à faire face, en toute indépendance, aux maladies et épidémies.

La Tunisie souhaite abriter le siège de cette agence et saura l’entourer de toutes les conditions de réussite, a souligné le ministre, rappelant que notre pays « a signé l’accord portant création de cette agence, et a entamé les mesures constitutionnelles en vue de son adoption ».

Gnetnews