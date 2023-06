La Tunisie approuve un systÃ¨me alertant l’OMC sur ses besoins en appui technique et financier auprÃ¨s des bailleurs de fonds

La Tunisie approuve un système alertant l’OMC sur ses besoins en appui technique et financier auprès des bailleurs de fonds

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Khalthoum ben Rejeb, a présidé hier, la première réunion de la commission nationale chargée du suivi de l’application de l’accord de l’organisation mondiale du Commerce (OMC), sur la facilitation du commerce en Tunisie, créée en 2016, en présence de l’ensemble de ses membres, représentant les ministères, organismes publics et le secteur privé.

La ministre a évoqué l’importance de la relance de cette commission, laquelle s’inscrit dans le cadre de la tenue par la Tunisie, de ses engagements envers l’Organisation mondiale du Commerce, signalant qu’elle englobera toutes les sous-commissions en lien avec la facilitation du commerce, et autres commissions prévues par les accords commerciaux et régionaux, à l’instar de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), et la grande zone arabe de libre-échange.

La facilitation du Commerce est considérée comme étant, parmi les priorités de la Tunisie, et ce pour son rôle central en matière d’amélioration du climat des affaires, de développement des exportations, et de lutte contre le commerce parallèle, comme elle représente l’un des critères de bonne gouvernance, et de compétitivité ; les rapports internationaux s’en servent, comme un indice d’évaluation du climat des affaires, à l’instar des publications de la banque mondiale et de l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE), a-t-elle souligné en substance.

Il a été convenu, lors de cette réunion, d’élaborer un document comportant les projets et programmes, qui requièrent un appui technique et financier de la part des bailleurs de fonds internationaux, conformément à l’accord de l’OMC sur la facilitation du commerce, en approuvant un système, alertant l’organisation mondiale du commerce, des besoins de la Tunisie, en termes d’appui technique et financier, après en avoir discuté les clauses par les membres de la commission.

La ministre a affirmé la nécessité de bien préparer les demandes de la partie tunisienne, afin qu’elles fassent l’objet de l’approbation et de l’appui requis, conformément aux priorités nationales.

